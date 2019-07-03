В Карелии хотят создать всероссийский центр по сохранению памятников деревянного зодчества

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Карелии обратились в правительство России с инициативой о создании в республике Всероссийский центр по сохранению памятников деревянного зодчества. Об этом сообщила в среду начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

"Республика обратилась с инициативой - и она уже рассмотрена на уровне Министерства культуры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ - в части использования того опыта, который накоплен у Республики Карелия (в первую очередь, это опыт музея-заповедника "Кижи"), специалистов-реставраторов. Мы предлагаем создать для Российской Федерации Всероссийский центр по сохранению памятников деревянного зодчества. Задачами этого центра станет подготовка специалистов высшего звена и специалистов рабочих специальностей с использованием наших учебных заведений", - сказала Алипова на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии.

По словам начальника управления по охране культурного наследия Карелии, вопрос нехватки специалистов в сфере реставрации памятников деревянного зодчества стоит очень остро. Зачастую начать работы по восстановлению объекта мешает не проблема финансирования, а отсутствие свободных специалистов. Алипова отметила, что в настоящий момент не ведется подготовка кадров и в области охраны памятников, которые должны контролировать и своевременно реагировать на ненадлежащее исполнение работ.

"Лет пять-десять назад было порядка 10 организаций, с которыми можно было работать. В основном это некрупные организации, которые не могут так просто конкурировать с крупными участникам рынка в рамках 44-ФЗ. Кто-то ушел в новое строительство, кто-то не утруждает себя тем, чтобы оформлять массу документов, проводить переаттестацию специалистов, чтобы пролонгировать лицензию. Сейчас я могу сказать, что у нас есть порядка пяти [организаций, с которыми можно работать]", - рассказала ТАСС Алипова.

По словам главы управления, у Карелии есть достаточный опыт в сохранении памятников деревянного зодчества, что позволяет привлечь к разработке образовательные программы республиканских специалистов. Речь, в первую очередь, идет о реставраторах музея-заповедника "Кижи", а также о педагогах Петрозаводского госуниверситета и техникума городского хозяйства.