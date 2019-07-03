В Москве прошла премьера отреставрированного фильма Тарковского "Зеркало"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московская премьера отреставрированного фильма Андрея Тарковского "Зеркало" (1974) состоялась в Москве и собрала полный зал. Показ ленты и ее обсуждение с главным редактором журнала "Искусство кино", кинокритиком Антоном Долиным прошли в среду в киноцентре "Каро 11 Октябрь".

По мнению Долина, это самый радикальный и самый свободный фильм Тарковского. "Эта картина, которую невозможно оценивать по тому, что в ней происходит последовательно, его нужно оценивать через систему лейтмотивов и образов, которые друг от друга отражаются, фильм не случайно называется "Зеркало", здесь очень много внутренних рифм, образы здесь рифмуются друг с другом и это обеспечивает цельность произведения", - добавил он.

Картина рассказывает историю человека, который мучительно боится потерять любовь близких людей. Пытаясь сохранить семью, он обращается к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в том, детском, мировосприятии найти оправдание своим сегодняшним переживаниям. Главные роли в фильме исполнили Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский, Игнат Данильцев, Николай Гринько, Алла Демидова, Юрий Назаров, Анатолий Солоницын, Лариса Тарковская.

Драма Тарковского выходит в повторный прокат после реставрации 4 июля. Лента будет демонстрироваться на экранах 33 городов России. "Сейчас появилась возможность посмотреть фильм на большом экране и после цифровой реставрации, которую сделали наши коллеги и друзья с "Мосфильма", - рассказал Долин.

Он выразил надежду на то, что по ходу проката количество кинотеатров будет расти, потому что то, что сегодняшний зал весь продан, свидетельствует о том, что есть настоящий интерес, несмотря на то, что как кажется, фильм Тарковского "Зеркало" смотрели все или почти все.

Долин упомянул, что "Зеркало" Тарковского это любимый фильм датского режиссера Ларса фон Триера, "который любит говорить, что смотрел его 10 раз и так до сих пор ничего не понял, поэтому продолжает смотреть еще и еще".