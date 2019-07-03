Группа The Tiger Lilies впервые выступила в Москве с театральной постановкой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская премьера спектакля "Тайгер Лиллиз играют "Гамлета", в котором игра драматических актеров копенгагенского Театра Републик сочетается с музыкальными номерами группы The Tiger Lilies, состоялась в среду в московском Театре имени Моссовета в рамках XIV Международного театрального фестиваля имени Чехова.

"Я никогда не читал "Гамлета", - признался журналистам вокалист группы и автор песен Мартин Жак. - Я смотрел заметки студентов об этом произведении перед экзаменом. Я говорил себе: "Об этом я напишу песню, об этом тоже". Так я придумал 40 песен с экзаменационных листов. Потом их число сократилось до 19".

По словам Жака, в постановке задействовано только 10% оригинального текста Шекспира, а оставшуюся часть шоу занимают песни. "Мне особенно было интересно безумие Гамлета. Также я фокусировался на чувствах: несколько песен посвящены самоубийству, депрессии", - поделился автор слов.

Роль Гамлета исполняет Мортен Кристенсен, Офелии - Андреан Леклерк, а королеву Гертруду играет Андреа Вагн Йенсен. Кристенсен отметил, что постановка технически сложная, актеров подвешивают в воздухе, используются видеопроекции. "Какие-то вещи необходимо выполнять в определенной точке. Так, например, в одной сцене мою голову поджигают с помощью проекции, и мне нужно стоять в одном конкретном месте", - пояснил актер.

Также с помощью проекции показан дух короля, отца Гамлета, его лицо появляется на группе актеров, изображающих голову. Во время сцены смерти Офелии Леклерк с помощью подвесного механизма шагает по декорации, на которой - бушующее море. Автором постановки и сценографии выступил Мартин Тулиниус, он ушел из жизни в 2016 году, и спектакль посвящен его памяти. На финальном выходе после спектакля артисты бросали в зал букеты, подаренные поклонниками. Их ловили зрители, рукоплещущие стоя.

Кристенсен рассказал, что спектакль уже побывал в Тайланде, Непале, Китае, Италии, Англии, странах Южной Америки. "Люди по-разному принимают шоу, но еще ни разу никто не сказал, что оно не нравится. Но да, оно провокационно. Сложнее всего было играть в Лондоне, так как Шекспир - английский автор", - отметил актер. В театре имени Моссовета состоятся еще четыре показа спектакля до 7 июля. Чеховский фестиваль проходит в Москве и других городах России с 14 мая по 21 июля 2019 года.