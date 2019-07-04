Московский театр "Современник" открыл гастроли в Нур-Султане спектаклем "Горе от ума"

НУР-СУЛТАН, 4 июля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Спектакль "Горе от ума" московского театра "Современник" с аншлагом прошел в Нур-Султане в среду на сцене Дворца мира и согласия. Комедия Александра Грибоедова в постановке режиссера Римаса Туминаса открыла гастроли театра в Нур-Султане, которые приурочены ко Дню столицы, отмечаемому 6 июля.

Казахстанские зрители тепло встретили спектакль, отметив, что он получился очень современным и поднимающим вопросы, не потерявшие своей актуальности со времени написания бессмертной комедии. Как пояснил на пресс-конференции директор театра "Современник" Игорь Попов, казахстанцы увидели постановку в таком же виде, с точно такими же декорациями, как она идет в Москве.

"Если спектакль у нас идет на сцене в определенном виде, то на гастролях должен показываться в точно таком же варианте. Ни о каких сокращениях речи быть не может", - подчеркнул Попов.

Спектакль Туминаса "Горе от ума" идет с аншлагами с 2007 года. Казахстанские зрители увидели в нем таких популярных актеров "Современника", как Сергей Гармаш, Иван Стебунов, Дарья Белоусова и других. Москвичи также покажут постановку Галины Волчек по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" с участием народной артистки России Марины Нееловой (6 и 7 июля).

Представители Казахстана и России намерены расширять культурное взаимодействие. С участием артистов "Современника" в Нур-Султане состоялось заседание круглого стола на тему "Инновации в театре на постсоветском пространстве". Его участники поделились опытом инновационных форм в театральном мире, среди которых киноверсии и онлайн-трансляции спектаклей. Кроме того, народный артист России Гармаш проведет мастер-класс для начинающих казахстанских актеров. Директор "Современника" отметил, что если с казахстанской стороны последуют новые предложения о сотрудничестве, то в театре их с удовольствием рассмотрят.