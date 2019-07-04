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Disney выбрала темнокожую RnB-певицу на главную роль в ремейке "Русалочки"

В фильме также снимутся Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти

Киностудия Walt Disney выбрала 19-летнюю темнокожую RnB-певицу Халли Бейли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма "Русалочка" (1989). Об этом говорится в сообщении киностудии в Twitter. 

По данным журнала Variety, Халли присоединится к актерской команде фильма, в которую уже входят Джейкоб Трамбле ("Чудо", "Комната", "Сомния"), Аквафина ("Безумно богатые азиаты", "Восемь подруг Оушена", "Прощание"), и Мелисса Маккарти ("Копы в юбках", "Поймай толстуху, если сможешь", "Охотники за привидениями" Пола Фейга).

В статье Variety сообщается, что в новой "Русалочке" будут как оригинальные песни из мультфильма 1989 года, так и новые песни композитора Алана Менкена и создателя мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэля Миранды. Сценаристом проекта выступит Джейн Голдман ("Дом странных детей Мисс Перегрин", "Женщина в черном").

Для Бейли эта роль станет дебютной. "Мечты сбываются", - написала певица на странице официального аккаунта группы Chloe x Halle, состоящей из самой Халли и ее сестры Хлои (дуэт, продюссером которого является Бейонсе, претендовала на премию Grammy в 2019 году в номинации "Лучший новый исполнитель").

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