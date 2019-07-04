Вышел трейлер фильма про Льва Яшина

На YouTube появился первый трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", где главную роль сыграл Александр Фокин. Ожидается, что на широких экранах картина появится уже в этом году.

Лента режиссера Василия Чигинского снята в жанре биографической спортивной драмы. Фильм посвящен истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 млн рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года, но выход постоянно откладывали. В связи с этим в начале года в Минкультуры заявили, что компании "Кремлинфильмз", которая занимается созданием фильма, придется выплатить штраф.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч", и на данный момент является единственным вратарем в истории, завоевавший этот приз.

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.