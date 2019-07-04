Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе. Об этом в четверг сообщил директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства АСТ Дмитрий Яронов на презентации новых проектов.

"Мы сегодня анонсируем на русском языке новый роман Стивена Кинга, который будет называться "Институт". Книга появится в продаже в самом конце декабря - начале января, сейчас мы усиленно работаем над переводом", - сказал он.

По словам Яронова, подробности и материалы по роману пока не оглашаются по просьбе агента Кинга. Организаторы также отметили, что осенью 2019 года выйдет продолжение романа Сергея Лукьяненко "Порог".

Стивен Кинг является автором более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние", принесший ему первую известность. Под псевдонимом Ричард Бахман в свет вышли его романы "Ярость", "Долгая прогулка", "Дорожные работы", "Бегущий человек". В 1982 году он опубликовал роман "Стрелок" - первый в цикле из восьми романов "Темная башня". В 2003 году он был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.