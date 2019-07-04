Продолжение романа "Секс в большом городе" выйдет на русском языке в октябре

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новая книга журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл, которая является продолжением знаменитого романа "Секс в большом городе", выходит на русском языке в октябре 2019 года. Об этом в четверг сообщил директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства АСТ Дмитрий Яронов на презентации новых проектов.

"В октябре появится продолжение "Секса в большом городе" на русском языке", - сказал он.

Кэндес Бушнелл - писательница, по мотивам оригинальной книги которой был снят культовый сериал. Английская версия нового романа 60-летней американки поступит в продажу в августе 2019 года. В нем Бушнелл повествует о дружбе и романтических отношениях в Нью-Йорке между людьми старше 50 лет.