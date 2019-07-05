Хайнаньский международный кинофестиваль пройдет в декабре 2019 года

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июля. /ТАСС/. Второй Хайнаньский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 декабря в китайской южной провинции Хайнань. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Создателям лучших полнометражных и короткометражных художественных фильмов, а также документальных лент будет вручена престижная награда "Золотой кокос".

Организаторы кинофестиваля уже приступили к его активной подготовке. В частности, был объявлен набор волонтеров. Подать заявку в срок до 31 октября могут все желающие. Как указывается на сайте мероприятия, среди условий - совершеннолетие, любовь к кинематографу, владение английским и китайским языками, ответственность и общительность.

Примечательно, что стать волонтером могут не только граждане КНР, но и представители других стран и регионов мира. Как отмечают организаторы кинофестиваля, "волонтеры не зрители, а полноценные участники фестиваля".

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных кинофестивалей КНР. Впервые он прошел в декабре прошлого года в городе-курорте Санья. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.