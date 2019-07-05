Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде в августе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Второй международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мероприятия.

"В основной конкурс вошли 33 проекта - десять российских веб-сериалов и 23 из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. Также в отдельную программу "Конкурс первых серий" были отобраны десять участников - шесть сериалов из России и проекты из США, Германии, Австралии и Италии", - говорится в сообщении.

В этом году для участия в фестивале были поданы 1300 заявок из 30 стран (год назад их было 150). "В этом году мы получили на наш фестиваль почти в три раза больше заявок от российских производителей веб-сериалов, чем в прошлом. Одновременно с количеством растет и качество - российский контент сегодня можно с уверенностью назвать конкурентоспособным. Немаловажно и возрастающее доверие авторов к самому фестивалю, который в этом году стал частью Международного чемпионата мира по веб-сериалам, увеличил количество фестивалей-партнеров и укрепил свою позицию на мировой карте веб-движения", - цитирует пресс-служба генерального продюсера Realist Web Fest Антона Калинкина.

В числе российских участников основного конкурса - проект Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна "1968. Digital", история о русских хакерах Russian Hackers Life (студия "Дикий Digital"), драма об актерских буднях "Типа кино" при участии Сергея Безрукова и другие.

Победителя определит международное жюри, куда войдут лауреаты фестиваля в прошлом году, а также как российские, так и зарубежные продюсеры, режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза - за лучший веб-сериал - судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа, а также лучший пилот.