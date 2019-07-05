Госкино Украины просит Зеленского запретить показ сериала "Сваты"

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале "1+1".

"Вернулись ["Сваты"] в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины (СБУ)", - отметил Ильенко в видеообращении. Он напомнил, что в 2017 году снявшегося в сериале российского актера Федора Добронравова внесли в черный список на Украине и отменили разрешение на прокат фильма.

"Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала "1+1" с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал, и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством, - сказал Ильенко. - Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической".

Ильенко обратился к Зеленскому: "Вы уже не являетесь продюсером сериала "Сваты", не являетесь его производителем, сегодня вы - президент Украины. Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе сериала и показать, что для вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью государства".

История с запретом сериала

Сериал "Сваты" показывает украинский телеканал "1+1" Игоря Коломойского. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года за посещение Крыма. 27 марта этого года Окружной административный суд Киева признал незаконным этот запрет, а также разрешил возобновить показ сериала, который был запрещен к показу на Украине за якобы содержание российской пропаганды.

В свою очередь комиссия Государственного агентства Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в возобновлении прокатного удостоверения второго сезона сериала. В медиахолдинге "1+1" заявили, что намерены обжаловать это решение.

Сериал "Сваты" был снят студией "Квартал 95" под руководством Владимира Зеленского.