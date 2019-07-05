Умер актер, сыгравший в сериале "Она написала убийство"

Обладатель премии Emmy, комик и актер Арт Джонсон умер в возрасте 90 лет в Лос-Анджелесе. Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя семьи Джонсона, актер скончался 3 июля от сердечной недостаточности. В последние три года он боролся с раком мочевого пузыря и простаты.

Джонсон начал свою актерскую карьеру на Бродвее, а в 1950-х годах переехал в Лос-Анджелес, где снялся в таких сериалах, как "Моя жена меня приворожила" и "Шоу Дэнни Томаса". Он также появлялся в различных сериалах и телешоу ("Она написала убийство", "Гонг-шоу" и др.), озвучивал мультфильмы ("13 призраков Скуби-Ду", "Утиные истории") и аудиокниги.

В 1969 году Джонсон получил премию Emmy за работу над комедийным шоу Laugh-In. Однако после четырех сезонов он покинул проект, заявив, что нагрузка не оставила ему времени заняться чем-то еще.