Уволен директор Театра им. Волкова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов уволен с должности, сообщил в пятницу на пресс-брифинге в Москве министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю [Евгению Марчелли] объявлен выговор", - сказал Мединский. По его словам, Марчелли не сумел наладить дисциплину, нормальные рабочие отношения в коллективе. "Эти действия привели к репутационным потерям нашего театра. Вопросы о дальнейшей работе театра будут решены в ближайшее время", - сказал глава Минкультуры.

Он назвал также ситуацию беспрецедентной. "Фактически театр оказался расколот на две неравные части. Вы знаете, что почти вся труппа потребовала увольнения директора", - добавил министр.

Исполняющим обязанности директора театра станет его главный бухгалтер Юлия Серова. "Мы решили до 20 августа назначить исполняющим обязанности директора театра - это пока будет главный бухгалтер театра, заслуженный опытный работник", - сказал Мединский. Он пояснил, что дата 20 августа связана с тем, что сейчас закончился сезон и труппа находится в отпуске.

В свою очередь Марчелли написал заявление об уходе. Он также отметил, что у Серовой есть опыт. "У нее есть опыт, она в отсутствие директора часто исполняла эту роль", - сказал он.

Мединский подчеркнул, что обсуждал ситуацию с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. "Мы констатировали полное единство мнений, у нас общая позиция по ситуации в театре и по тем выводам, которые надо сделать", - сказал Мединский.

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли являлся его худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года, к работе он приступил в январе 2019 года.