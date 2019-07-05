Худрук Театра имени Волкова написал заявление об уходе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра имени Волкова Евгений Марчелли покидает свой пост. Он сообщил журналистам в пятницу, что написал заявление об уходе.

"Я написал заявление об уходе", - сказал Марчелли журналистам в пятницу.

Он назвал правильным то, что "две стороны исчезают с поля боя". Ранее в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что директор театра Алексей Туркалов уволен, а Марчелли объявлен выговор.

"Артисты, конечно, будут обижены [моим решением]. Но в данном случае они бились не за меня, а за театр. И театр победил", - сказал Марчелли.

Он добавил, что воспринял решение Минкультуры с радостью и назвал его единственно верным в данной ситуации.

"Это правильное решение, мне кажется, потому что та самая война, которая случилась, говорит о том, что мы виноваты оба. Это единственное возможное для меня решение. Кандидатура худрука сейчас обсуждается, у театра начинается новая жизнь, но, мне кажется, это моя абсолютная победа, я уберег театр", - сказал Марчелли ТАСС.

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Дальнейшие планы

Марчелли далее займется постановками для "Сатирикона", Театра наций, Театра на Малой Бронной и других.

"Я свободен. Полгода адской жизни, войны тяжелейшей. Мне кажется, мне удалось самое главное в жизни - я уберег театр от большой беды. У меня такое количество предложений на разовые постановки. У меня сегодня должна была быть первая репетиция в театре у Райкина ("Сатириконе" - прим. ТАСС). Поэтому сейчас первая работа у Райкина. Потом работа в Театра наций", - рассказал он.

Также в его планы входит работа в Ермоловском театре, Театре имени Пушкина, Театре на Малой Бронной, в "Ленсовете". По словам Марчелли, он планирует проработать в таком режиме три-четыре года.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно) действует средняя сцена.

Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.