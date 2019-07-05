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"За нами идет потрясающее поколение": Денис Мацуев – о молодых академических музыкантах

По словам пианиста, мероприятия, подобные фестивалю Alma Mater помогают вырастить в стране новую аудиторию академической музыки

Народный артист РФ, президент фонда "Новые имена" Денис Мацуев дал интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. В нем музыкант рассказал о том, как фонд уже 30 лет помогает молодым исполнителям стать мировыми звездами, почему важно проводить фестивали искусств в регионах, и как нацпроект "Культура" может привлечь на концерты классической музыки новую аудиторию. 

По словам пианиста, мероприятия, подобные прошедшему в Сызрани фестивалю Alma Mater, где участвовали воспитанники и стипендиаты летней творческой школы "Новые имена", помогают вырастить в стране новую аудиторию академической музыки.

"У меня много таких проектов по всей стране, где публика приучила себя ходить на концерты классической музыки. Это наше достижение за последние 20 лет. Я уверен, что это одно из наших самых больших достижений. Родилось поколение - молодые лица в зале. Вы понимаете, на Западе – седые лица в зале. У нас совершенно по-другому. Половина зала - молодые лица, молодое поколение, которое приучено ходить на концерты в залы классической музыки. И на этом нельзя останавливаться", - уверен Мацуев. 

Полный текст интервью читайте на сайте: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/657869

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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