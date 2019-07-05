Коллективы девяти стран приняли участие в фестивале традиционной культуры в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" прошел в девятый раз в Дагестане. Участие в нем с 28 июня по 5 июля приняли свыше 70 коллективов из России и еще восьми стран. Об этом сообщила ТАСС в пятницу министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Сегодня прошло торжественное закрытие фестиваля "Горцы" в Русском драматическом театре в Махачкале. География нашего форума расширяется с каждым разом. Так, в этом году участниками фестиваля стали коллективы из Чехии, Словакии, Сербии, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Индии, а также из 14 российских регионов, в том числе более 50 дагестанских коллективов", - сказала Бутаева.

По ее словам, фестиваль "Горцы" стал главной творческой площадкой для представления народной культуры многих стран в разных видах. "Это многогранный фестивальный марафон разных форм и жанров народного творчества, в рамках которого проходят фестивали, конкурсы, выставки, круглые столы, концерты", - отметила собеседница агентства.

По ее оценке, фестиваль "является уникальным явлением на культурной карте России, несет добрую миссию объединения народов и культур"

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры республики, на закрытии фестиваля состоялся гала-концерт, в котором приняли участие коллективы из республики Калмыкия, Астраханской и Пензенской областей, Азербайджана, Ирана, Индии, Сербии, Словакии и Чехии. Для гостей фестиваля выступили дагестанский хореографический ансамбль "Эхо гор", кумыкский сводный хор из Буйнакского, Карабудахкентского, Каякентского, Кумторкалинского районов республики. В концертной программе выступили и гости - участники фестиваля Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Магас", Театр фольклора и танца "Артхурон" из Северной Осетии, народный ансамбль казачьей песни "Оберег" Ставропольского края, пензенская этно-фольклорной группа "Вертоград" и другие.

Фестиваль "Горцы", который с 2012 года находится под эгидой ЮНЕСКО, проходит с 2004 года. Он организован Минкультуры РФ, Государственным российским домом народного творчества, Минкультуры Дагестана, Республиканским домом народного творчества, Комитетом нематериального культурного наследия при дагестанском отделении комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, администрацией Махачкалы при поддержке главы Дагестана.