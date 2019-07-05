AFP: на аукционе Christie's в Париже продали книги сюрреалистов более чем на €8 млн

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Аукционный дом Christie's продал в пятницу после трех дней торгов произведения знаменитых авторов-сюрреалистов на сумму в €8,116813 млн. Об этом представитель Christie's сообщил агентству AFP.

Речь идет о распродаже первой части библиотеки раритетных изданий французского коллекционера Поля Детриба (1926-2017), в течение многих лет собиравшего сюрреалистическую литературу. Финальная цена по целому ряду лотов значительно превысила на аукционе ожидавшуюся.

Так, за вышедший в 1936 году сборник стихов Поля Элюара La barre d'appui ("Перила") было выплачено €532 тыс., тогда как ожидалось, что цена не превысит €100-150 тыс. Эта книга иллюстрирована тремя офортами работы Пабло Пикассо. Кроме того, художник оставил на этом экземпляре отпечаток своей руки. Цена за эту книгу стала самой крупной на нынешних торгах.

Успешно были проданы и два экземпляра первого издания "Второго манифеста сюрреализма" (1930 год) Андре Бретона. На фронтисписе (начальной странице) одного из них фигурирует автограф художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Книга перешла к новому хозяину, не пожалевшему за нее €442 тыс. (при ожидавшейся цене в €80-120 тыс.).

Как отметил представитель аукционного дома, на успешность торгов, проходивших со среды, указывает то, что за три дня из выставленных на них 605 лотов было куплено 546. При этом своим правом преимущественного приобретения, предоставляемым французским законом, воспользовались парижская Национальная французская библиотека, Центр Помпиду и Национальная библиотека города Нанта (запад страны). Их эксперты отобрали 14 лотов, которые будут предоставлены по умеренной цене.

Необычный коллекционер

Поль Детриба, как сообщил аукционный дом Christie's, в течение многих лет собирал коллекцию книг, на основе которой хотел открыть "Библиотеку авангарда", охватывающую творчество представителей этого стиля литературы и живописи за период с 1909 по 1980 год. Всего уникальная коллекция насчитывала 13 тыс. книг, журналов, брошюр манифестов, афиш и листовок. Из них 6 тыс. продаются через Christie's. Новые торги пройдут до июля 2020 года.

Детриба был человеком левых взглядов - с 1947 года он состоял во французской троцкистской Международной коммунистической партии. Готовясь, в соответствии с ее идеями, к вооруженной борьбе против капитализма он, призванный в армию, специально постарался пройти подготовку именно в десантных частях. В дальнейшем, разочаровавшись как в троцкизме, так и в идеях вооруженного восстания, Детриба много путешествовал по миру, работал бортпроводником на самолетах компании Air France, затем товарным куртье в одной из компаний, торговавшей драгоценными камнями. Долго жил в Бразилии, где открыл джазовый "Клуб 36", из которого по всему миру распространился музыкальный стиль босанова.

В дальнейшем стал брокером на рынке ценных металлов, благодаря чему и скопил крупное денежное состояние. Вернувшись в Париж в 1960 году, начал скупать раритетные книги. Быстро его выбор пал именно на сюрреалистов, с творчеством которых его познакомил еще в 1943 году один из его товарищей по католическому интернату, давший на время книгу "Малая антология сюрреализма".

Долгое время Детриба никому ничего не говорил о своей коллекции. О ней стало известно специалистам лишь в 2002 году, когда он предоставил девять десятков редких книг для выставки "Сюрреалистическая революция", которую проводил парижский Центр Помпиду.

Еще при жизни коллекционера часть его собрания сюрреалистических журналов - около 1 тыс. - была выкуплена в 2005 году за €3,8 млн корпорацией Lagardere. Она передала эту коллекцию библиотеке имени Кандинского, действующей при парижском Центре Помпиду.