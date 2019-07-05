Театры из Риги и Софии впервые представили в России свои спектакли на фестивале "Толстой"

ТУЛА, 5 июля. /ТАСС/. Российские премьеры постановок "АННА: ЛЮБОЛЬ" Рижского театра Гертрудес из Латвии и "Анна Каренина" болгарского театра "София" по знаменитому роману Льва Толстого состоялись в пятницу на четвертом Международном театральном фестивале "Толстой", который проходит с 4 по 7 июля в Тульской области.

"В Софии мы самый большой театр. Мы первый раз привозим эту постановку в Россию, режиссер Николай Поляков сделал очень добрую постановку, для нас огромное удовольствие представлять ее, - отметил ТАСС директор театра и исполнитель роли Каренина Ириней Константинов. - Мы переосмыслили сам драматургический смысл Толстого, у нас есть крестьянская тема, любовная во всех ее проявлениях: треугольник Анна - Алексей Каренин - Вронский. Есть политическая тема, интересная для времени, когда был написан роман". По словам Константинова, одним из постановочных решений было не показывать сам момент прыжка под поезд, а вместо этого героиня падает рядом с вагонеткой.

Свою версию этого романа представила рижский режиссер Мария Линарте. Согласно оригинальному сценарию, написанному ей совместно с драматургом Анете Консте, действие романа переносится в современное зрителю время.

Перед показом спектаклей состоялась торжественная церемония открытия фестиваля в Ясной поляне. Директор музея Екатерина Толстая подчеркнула, что количество зрителей фестиваля с каждым годом увеличивается. "В 2017 году было 3,5 тыс., в 2018 - 5 тыс., в этом году мы ожидаем около 10 тыс. участников. Остались постановки в классическом стиле, но мы постарались, чтобы было соотношение и классического театра и театра современного, новаторского. Я очень рада, что в этом году большая детская программа, потому что цель фестиваля - привлечь семьи на территорию усадьбы", - сказала она.

Премьера российской постановки

На фестивале также состоялась премьера постановки "В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с." Семена Александровского. В основе ее - реальная история: Лев Толстой на ломберном столе написал мелом первые буквы трех предложений: "В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с. В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с в. с. Т". По его замыслу, Софья Андреевна, будущая жена писателя, должна была разгадать послание: так Толстой понял, что она ему предназначена судьбой.

В ходе спектакля артисты Алена Старостина и Иван Николаев идут навстречу друг другу с разных концов поля, передвигаясь от буквы к букве из названия. В это время они делятся со зрителями своими рассуждениями о формах брака, движениях бодипозитива и чайлдфри, о различных гражданских позициях, построении семейного бюджета, уважении чужих интересов и увлечений и принятии прошлого любимого человека. "Толстой через свои произведения и философские тексты оставил очень много инструкций, как должны вести себя мужчина и женщина, в чем их разные роли. Мы решили эти тексты Толстого проверить современным мировоззрением", - рассказал Александровский.

Программный директор проекта Павел Руднев рассказал, что фестиваль стремится мотивировать театры к новым постановкам. "Очень важно, чтобы после фестиваля у театров возникало желание ставить Толстого. Это попытка развернуть театры от канонических текстов "Анны Карениной", "Воскресения", расширить горизонты, способствовать тому, чтобы ставились тексты, которые ранее не попадали на сценические подмостки", - сказал он.

Впервые "Толстой Weekend" прошел в 2016 году, в 2019 году слово weekend было убрано из названия из-за увеличения длительности фестиваля. Идея мероприятия принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий и включен в план Года театра России.

Фестиваль проходит также в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры. Партнерами фестиваля выступают информационное агентство ТАСС и корпорация "Ростех".