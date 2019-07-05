Дапкунайте и Должанский открыли международный фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Вдохновение" открылся в пятницу вечером на ВДНХ в Москве спектаклем "Земля Нод" фламандского театра FC Bergman. Перед столичной премьерой с журналистами пообщались арт-директор фестиваля Роман Должанский и художественный руководитель форума Ингеборга Дапкунайте.

"В этом году юбилей ВДНХ, и когда мы придумывали программу фестиваля, мне показалось, что у ВДНХ есть два очень важных символа - фонтан "Дружба народов" и павильон "Космос". И вот эта идея, с одной стороны, утопическая идея дружбы народов, а с другой стороны, мечта о полете, о чем-то новом. Эти две утопии <...> как-то вдохновили нас на программу "Вдохновения", - сказал журналистам Должанский.

Фестиваль проводится именно на ВДНХ, поскольку, как отметила Дапкунайте, павильоны открывают "невероятные возможности пространства". "Я убеждена, что театр может происходить везде, потому что это театр", - сказала она.

Должанский также подчеркнул, что главной темой фестиваля является попытка понять, что такое искусство и наследие. "Это объединяет и космос, и дружбу народов, и дружбу народов в кавычках, и современную Европу, частью которой мы, конечно, являемся, чему этот фестиваль свидетельствует. Все эти темы, как мне кажется, подняты и очень интересно соединены в спектакле открытия фестиваля, это спектакль "Земля Нод" очень известной фламандской группы FC Bergman, которая впервые приезжает в Москву", - добавил он.

"Земля Нод" - история с библейскими мотивами, в это место был изгнан Каин после убийства своего брата Авеля. Действие спектакля-инсталляции происходит в специально выстроенной точной копии зала Рубенса Музея изящных искусств Антверпена. На стене висит лишь одна картина мастера - "Распятие", она и становится главным героем происходящего.

Земля странствия

"В этой "коробке" мы рассказываем историю музея, историю пространства, зала Рубенса, мы видим в этом пространстве бесконечность, оно выступает главным героем спектакля", - рассказал один из создателей, артист спектакля Томас Верстраетен.

Для героев зал Рубенса - это мирное и тихое убежище в неспокойном мире. В нем живут персонажи, преследуемые одиночеством. Среди них - разочарованный и уставший смотритель музея, посетители, падающие в обморок от шедевра, обнаженный человек, ищущий защиты в мире искусства, группа монтировщиков и куратор выставки, отчаянно пытающиеся ее демонтировать.

"Я думаю, музеи такого рода - это как церкви, в которых можно укрыться, найти связь с прошлым, сбежать от жизни. Возможно, на сцене происходит сумасшествие, но герои - скорее как дети, которые играют в игры, они свободны. Это такое место, где человек может обрести эту свободу и поиграть как ребенок", - объяснил Верстраетен.

Артисты выражают эмоции через танцы, жесты, мимику и музыку, слова в этом мире хаоса излишни. Спектакль-инсталляцию можно увидеть в павильоне номер 75 с 5 по 7 июля.

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" проводится в Москве в пятый раз. В программе представлены постановки театров из Бельгии, Италии, Франции, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Армении и России. Фестиваль пройдет на ВДНХ с 5 по 21 июля.