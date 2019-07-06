В сети появилась 17-я серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Матроскин блюз" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в субботу пресс-служба киностудии.

"На официальном телеканале "Союзмультфильма" доступна новая серия мультсериала, в которой зритель увидит, как Кот Матроскин отреагировал на приход весны. Преобразившись в мартовского кота, герой круглосуточно исполняет блюзы и романсы. Как друзьям Матроскина удастся остановить затянувшийся импровизированный концерт? В то же время романтика весны затронет и Галчонка, который в новой серии переживет романтическое увлечение", - говорится в сообщении.

Режиссером эпизода выступила Светлана Мардаголимова, которая принимала участие в создании сериалов "Смешарики" и "Фиксики".

В пресс-службе студии ТАСС рассказали, что следующая серия мультфильма будет особенно музыкальной. "В 18-й серии свою песенную партию исполнит каждый персонаж "Простоквашино", - уточнили в пресс-службе.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса: Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.