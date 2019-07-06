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Год театра в России

Путин направил приветствие участникам Международного театрального фестиваля "Толстой"

Президент подчеркнул, что фестиваль позволяет гостям прикоснуться к национальным святыням России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям четвертого Международного театрального фестиваля "Толстой". Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Этот замечательный проект уже в четвертый раз объединяет в Музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого "Ясная Поляна" талантливые коллективы из России и других государств, позволяет многочисленным гостям прикоснуться к нашим национальным духовным святыням, ощутить красоту и неповторимую, одухотворенную атмосферу этих мест", - отметил президент.

Путин отметил, что в программе фестиваля постановки не только по известным произведениям Толстого, но и по тем, которые ранее не ставились на сцене. Все участники театрального праздника смогут представить зрителям свое прочтение литературных трудов писателя.

Международный театральный фестиваль "Толстой" проходит с 4 по 7 июля, на нем представлены постановки из России, Абхазии, Болгарии, Латвии и Китая.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГод театра в России
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