Всероссийский праздник чувашской культуры "Уяв" открылся традиционным хороводом

АКСУБАЕВО /Республика Татарстан/, 6 июля. /ТАСС/. Всероссийский праздник культуры Чувашии "Уяв" прошел в субботу в поселке городского типа Аксубаево в Татарстане, он открылся хороводом с участием творческих коллективов и гостей мероприятия.

"Сегодня этот праздник проводится на уровне России. Разделить радость нашего праздника к нам приехали и регионы России, десятки творческих коллективов, сотни людей разных национальностей, чтобы встать вместе в единый хоровод "Уява", - сказал гостям праздника глава Аксубаевского муниципального района Камиль Гилманов.

На сцене также выступили чувашские фольклорные и вокальные коллективы из городов и районов Татарстана, регионов страны. У майдана разместили палатки с чувашским квасом, национальными блюдами и сувенирами.

Утром в Аксубаево президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Михаил Игнатьев возложили цветы к бюсту народного поэта Чувашии Николая Шелеби. Они также открыли бюст первому министру лесного хозяйства ТАССР Александру Гуляеву в одноименном сквере.

"Уяв" - весенне-летний период молодежных игрищ и хороводов, буквально слово означает "соблюдение". Изначально оно отражало соблюдение обрядовой жизни, позже так начали называть любой традиционный чувашский праздник.

В Татарстане проживают 116,3 тыс. чувашей. Это третья по численности этническая группа в республике после татар и русских. Обучение на чувашском языке ведется в 95 школах, в республике действуют более 100 чувашских фольклорных коллективов.