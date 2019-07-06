Фильм Акопова "Бык" стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

ПРАГА, 6 июля. /ТАСС/. Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии. Об этом было объявлено на заключительной церемонии смотра современного мирового кинематографа, который является одним из крупнейших в Европе.

Картина Бориса Акопова, которая менее месяца назад была отмечена одной из самых престижных кинонаград России - Гран-при "Кинотавра" (июнь 2019), рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу "Бык". Он вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить средствами семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит юношу о маленькой, но опасной услуге.

Кроме фильма "Бык" в конкурсную программу секции "К Востоку от Запада", были включены еще 11 кинолент. Большая премия предусматривает выплату создателям денежного вознаграждения в сумме $15 тыс. Она делится пополам между режиссером и продюсером ленты-победителя.

"Борис Акопов (34 года) - очень талантливый и перспективный молодой человек. Для меня, как продюсера, этот режиссер стал очевидным открытием и, одновременно, очевидной перспективой в предстоящей работе. Он представляет весь наш молодой российский кинематограф. Его победа на карловарском кинофестивале свидетельствует, что за нашими молодыми талантами большое будущее", - заявил ТАСС генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют", продюсер фильма "Бык" Федор Попов.

Главный приз

Лучшим фестивальным фильмом жюри назвало семейную драму "Отец" болгаро-греческого производства режиссеров Кристины Грозевой и Петара Валханова. Картина получила главный приз киносмотра - "Золотой Хрустальный глобус". За эту награду боролись 12 полнометражных картин, задействованных в главной конкурсной секции смотра. В этом году российские ленты в нее не попали.

История фестиваля

В Карловых Варах кинофестиваль в этом году прошел уже в 54 раз. Этот смотр один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля - оба ведут свою историю с 1946 года.

В Чехии киномарафон проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году смотр был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.

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