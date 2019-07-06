В Светлогорске открылся кинофестиваль "Балтийские дебюты"

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" открылся в субботу в городе-курорте Светлогорск на калининградском побережье Балтики. Свои работы в конкурсных программах форума представляют молодые кинематографисты из десяти стран региона Балтийского моря, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"В предстоящие семь июльских дней курортный город Светлогорск на берегу российской Балтики в шестнадцатый раз станет столицей молодого европейского кинематографа. Сюда съехались режиссеры, актеры и другие представители киноиндустрии из десяти стран: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, Польши и Швеции", - сказал представитель оргкомитета, заметив, что фестиваль пользуется большой популярность среди калининградцев и гостей Янтарного края, его ежегодно посещают более 25 тыс. человек.

На пресс-конференции, предварявшей официальное открытие фестиваля в театре эстрады "Янтарь-холл", президент кинофорума и ректор ВГИК имени С. А. Герасимова Владимир Малышев отметил, что фестиваль организуется не для звезд кинематографа, о чем говорит и его название. "Балтийские дебюты" - фестиваль для дебютантов [кинематографа]. И если люди приезжают на него, значит, у нас что-то получается, значит, фестиваль развивается", - сказал он.

Программа фестиваля

В программе фестиваля "Балтийские дебюты" международный конкурс, в котором участвуют десять фильмов режиссеров стран Балтийского региона. Второй год в рамках этого форума пройдет также российский конкурс дебютов.

Показ конкурсных фильмов начнется уже в воскресенье, 7 июля. На конкурсе российских дебютов в этот день свои работы представят Ольга Зуева (драма "На районе") и Антон Коломеец (мелодрама "Ваш репетитор"). В международной части конкурсной программы члены жюри и зрители смогут увидеть и оценить первые показы в России кинолент "Спасательная шлюпка" (режиссер из Дании Жозефина Киркесков) и "Саша был здесь" кинематографиста из Литвы Эрнестаса Янкаускаса, а также работу "Дочь тренера" режиссера из Польши Лукаша Гжегошека и совместный российско-латвийско-чешский фильм режиссера Михаила Идова "Юморист".

Председатель жюри международного конкурса Марко Мюллер, в разные годы возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно. Жюри российского конкурса возглавляет председатель редакционного совета "Литературной газеты", писатель и драматург Юрий Поляков.

В фестивальной афише также несколько специальных программ. Так, программа "Премьеры года" включает громкие кинопремьеры, работы с яркими авторскими решениями. Юным зрителям адресована программа "Мир анимации" из почти 40 новых мультфильмов. Состоится "Летняя киношкола ВГИК", в рамках которой пройдут мастер-классы известных кинодеятелей.

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске с 2004 года при поддержке Министерства культуры России и правительства Калининградской области. Организатором нынешнего форума выступает продюсерский центр "ВГИК-Дебют".