Директор группы "А-Студио" сообщил, что ее концерт в Грузии перенесен по соглашению сторон

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концерт российской группы "А-Студио", запланированный в Батуми на 27 июля, перенесен на неопределенный срок по обоюдному решению менеджмента коллектива и принимающей стороны из-за политической обстановки между Россией и Грузией. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор "А-Студио" Евгений Селезнев.

"Был запланирован концерт 27 июля в городе Батуми. Но в связи со сложившейся ситуацией принято обоюдное решение о переносе этого концерта на неопределенную дату", - сказал Селезнев, сославшись на рекомендацию МИД РФ о посещении Грузии гражданами России.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.