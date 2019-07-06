{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: умер один из основателей стиля босса-нова Жуан Жилберту

Ему было 88 лет
Жуан Жилберту AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Жуан Жилберту
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 7 июля. Один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в возрасте 88 лет, сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление сына артиста.

Причины смерти не указываются. Как отмечает AFP, в последние годы Жилберту испытывал проблемы со здоровьем и был крайне слаб. По данным агентства Reuters, музыкант умер в своем доме в Рио-де-Жанейро.

Гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту, родившийся в Бразилии в 1931 году, начал исполнять песни еще в подростковом возрасте. Его дебютный альбом Chega de Saudade (1959) считается одной из записей, которые сформировали и определили стиль босса-нова, представляющий собой синтез бразильской народной песни и элементов джаза.

За свою жизнь Жилберту выпустил десятки альбомов. Несколько раз он становился обладателем музыкальной премии Grammy.

Теги
Бразилия
Год театра в России
Абхазский театр имени Искандера представил постановку "Хаджи-Мурат" на фестивале "Толстой"
Фестиваль проходит с 4 по 7 июля
Читать полностью