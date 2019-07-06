AFP: умер один из основателей стиля босса-нова Жуан Жилберту

ТАСС, 7 июля. Один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в возрасте 88 лет, сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление сына артиста.

Причины смерти не указываются. Как отмечает AFP, в последние годы Жилберту испытывал проблемы со здоровьем и был крайне слаб. По данным агентства Reuters, музыкант умер в своем доме в Рио-де-Жанейро.

Гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту, родившийся в Бразилии в 1931 году, начал исполнять песни еще в подростковом возрасте. Его дебютный альбом Chega de Saudade (1959) считается одной из записей, которые сформировали и определили стиль босса-нова, представляющий собой синтез бразильской народной песни и элементов джаза.

За свою жизнь Жилберту выпустил десятки альбомов. Несколько раз он становился обладателем музыкальной премии Grammy.