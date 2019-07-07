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ABC: умер актер из трилогии Disney "Наследники" Камерон Бойс

Телеканал сообщает, что 20-летний актер умер во сне "от приступа, связанного с продолжительным заболеванием"
Камерон Бойс Willy Sanjuan/Invision/AP
Описание
Камерон Бойс
© Willy Sanjuan/Invision/AP

ТАСС, 7 июля. Американский актер Камерон Бойс, сыгравший одну из главных ролей в фантастическом телефильме "Наследники" производства компании Disney, умер в Соединенных Штатах на 21-м году жизни. Об этом в ночь на воскресенье сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя семьи артиста.

По данным телеканала, актер умер во сне "от приступа, связанного с продолжительным заболеванием" рано утром в субботу, 6 июля.

Камерон Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Впервые он появился на экране в 2008 году в клипе рок-группы Panic! At This Disco, исполнявшей сингл That Green Gentleman (Things Have Changed). Первой работой в художественном фильме для Бойса стали съемки в фильме ужасов "Зеркала" (Mirrors, 2008), в этом же году он появился на экране в остросюжетном фильме "На крючке".

Также Бойс снялся в трилогии "Наследники", премьера третьей части которой назначена на 2 августа.

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