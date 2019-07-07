Фильм российских продюсеров завоевал главный приз кинофестиваля в Таормине

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Главный приз 65-го кинофестиваля в Таормине присужден картине сербского режиссера Светланы Цветко Show Me What You Got ("Покажи мне, что у тебя есть"), спродюсированной компанией "Блиц фильм" и российскими предпринимателями и кинодеятелями Сергеем и Николаем Саркисовыми. Как сообщило в воскресенье издание Giornale di Sicilia, победителей определило из 15 конкурсных фильмов жюри во главе с американским режиссером и продюсером Оливером Стоуном.

Эта лента, сюжет которой развивается вокруг перипетий жизни трех молодых людей, стала дебютом в игровом кино уже признанной документалистики. Цветко ранее дважды номинировалась на "Оскар" за документальные проекты: "Не Война" о событиях в Боснии и совместную работу с режиссером Чарльзом Фергюсоном "Инсайдеры" (Inside Job, 2010) о финансовом кризисе 2008-2010 годов. Премьера этого фильма состоялась на Каннском фестивале. Лента, над которой Цветко работала как оператор, была удостоена премии "Оскар" как лучший документальный фильм.

Сергей Саркисов, один из основателей и руководителей страховой компании "РЕСО-Гарантия", в 2016 году обратился к кинематографу, закончив Высшие курсы сценаристов и режиссеров, и уже выступал сам в качестве режиссера. Вместе с сыном Николаем, тоже режиссером, он основал международную продюсерскую компанию "Блиц фильм", которая специализируется на производстве и продвижении полнометражных и короткометражных фильмов, музыкальных клипов и рекламных роликов.

Taormina Film Fest был учрежден в 50-х годах прошлого века и быстро завоевал славу одного из самых гламурных смотров. В разные годы его гостями, участниками и призерами были выдающиеся деятели итальянского и мирового кинематографа, в том числе Витторио Де Сика, Федерико Феллини, Ингрид Бергман, Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Софи Лорен, Моника Витти, Грегори Пек, Вуди Аллен, Джек Николсон, Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Моника Беллуччи, Колин Ферт.