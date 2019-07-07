Кузнецова предложила создавать позитивное семейное кино вместо введения запретов

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым создавать больше качественного семейного кино вместо введения запретов на негативный информационный контент. Об этом Кузнецова сообщила журналистам в воскресенье на открытии Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" в Ярославле.

"Мы живем в информационный век, порой не хватает сил переварить все, что происходит вокруг, такой интенсивный информационный поток нас окружает - сложно нам взрослым, но еще сложнее нашим детям. Когда мы сталкиваемся с новым явлением, первое, что приходит в голову, - запретить, запретить скорее все плохое, чтобы больше ничего никуда не пошло, но, как показывает практика, это малоэффективная мысль. <...> Важно делать хорошее, производить, то, что по-настоящему полезно и нужно нашим детям", - сказал Кузнецова.

К проведению кинофестиваля в этом году приурочен Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. Дети в возрасте от 15 до 17 лет из 76 регионов России приехали в Ярославль. По словам Кузнецовой, темой слета стало создание позитивного информационного контента.

"Каждый из нас сегодня, имея соцсети, является производителем того или иного контента. Появилось еще одно измерение значимости информационного потока - это лайк в социальных сетях. Хочется, чтобы молодежная аудитория выбирала хорошее. Я надеюсь, ориентир на созидательные ценности, умение делать красивый, настоящий, качественный контент, поможет стать счастливее нам и нашим детям", - сказала Кузнецова.

Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" открылся в Ярославле в воскресенье. В этом году смотр проходит в 14-й раз, в его программе фильмы из 23 стран мира - зрители увидят картины из России, США, Индии, Израиля, Ирана, Ирландии, Италии, Швейцарии и других стран. Также будет представлена театральная программа. Все показы будут бесплатными.