Мединский 19 августа представит в Ярославле нового худрука Театра имени Волкова

Ранее сообщалось, что затяжной конфликт в этом театре закончился кадровыми решениями. В пятницу Мединский объявил об увольнении директора театра Алексея Туркалова, художественный руководитель Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

"19 августа я приеду в Ярославль, это будет первый день после отпуска театральной труппы и, надеюсь, что вместе с губернатором [Ярославской области Дмитрием Мироновым] и вместе с Марчелли мы представим нового художественного руководителя театра", - сказал Мединский во время посещения детского центра "Артек".

Он не назвал фамилию нового художественного руководителя, однако отметил, что кандидатура согласована, "мы учли поддержку всех - Министерства культуры и учредителя, и области, и самого художественного руководителя Марчелли". "Хороший кандидат, уверен, это придаст новый импульс развитию театра, который поднялся на высокий художественный уровень за годы работы Марчелли", - сказал Мединский.

По его словам, конфликт в театре вышел за рамки рабочей дискуссии и выплеснулся в публичную плоскость, театр оказался расколот на две неравные части - вся творческая группа и две трети технического персонала за худрука, но и у директора были свои сторонники.

"Поэтому позавчера в министерстве побеседовали с обоими и пришли к выводу, что лучше решить конфликт таким образом, у худрука плюс к этому еще непростые отношения с областными властями. Худрук [Марчелли] давно просился заняться творчеством, мы высоко ценим, что он сделал для театра. Ему рекомендован ряд театров и позавчера в моем присутствии он получил предложение на постоянную работу в один из ведущих театров - и он, и его супруга. Какое Евгений Жозефович примет решение, так оно и будет", - подчеркнул Мединский.