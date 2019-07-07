Органные ассамблеи с участием ведущих музыкантов Европы открылись в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Пятые Международные органные ассамблеи открылись в воскресенье в Калининграде. Участниками этой своеобразной летней академии мастерства под руководством именитых мастеров органа из Европы стали более 20 музыкантов из России и стран ближнего зарубежья, сообщил ТАСС Владимир Силиневич - пресс-секретарь Кафедрального собора, который выступает организатором ассамблей.

"Более 20 органистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Читы, других российских городов, а также стран СНГ в течение предстоящей недели будут совершенствовать мастерство игры на "короле" музыкальных инструментов - органе под руководством известных европейских органистов, лауреатов многих международных конкурсов преподавателя консерватории во французском Кане, штатного органиста в аббатстве Сент-Этьен и в Нотр-Дам-де Гибрэ Эрвана Ле Прадо и титулярного органиста Берлинского кафедрального собора, профессора органа в Берлинском университете искусств Андреаса Зилинга", - рассказал он.

Кафедральный собор на острове Канта, располагающий уникальным органным комплексом, наилучшим образом подходит для мастер-классов именитых педагогов: два органа - большой и малый хоровой, которые могут звучать как отдельно, так и вместе, дают возможность играть одновременно на обоих инструментах, исполнять сложнейшие музыкальные произведения, отметил собеседник. Он сказал, что мастер-классы пройдут также в католическом храме Святого Адальберта на органе 1906 года выпуска.

"Одной из особенностей Международных органных ассамблей является то, что наблюдать за тем, как проходят мастер-классы могут все желающие", - заметил Силиневич. В том, что таковых будет немало, организаторы не сомневаются: не случайно Калининград, где редкий день обходится без нескольких органных концертов в Кафедральном соборе, по праву претендует на звание органной столицы России.

Пятые международные органные ассамблеи открылись сольным концертом Эрвана Ле Прадо. В его исполнении прозвучали произведения соотечественников эпохи барокко, а также конца XIX - начала XX века Шарля Раке, Франсуа Робердея, Николя де Гриньи, Луи Вьерна, Шарля Турнемира, и других представителей французской органной школы.

Международные органные ассамблеи, которые завершатся 12 июля концертом Андреаса Зилинга, проводятся при поддержке Гёте-Института, Французского института в России и посольства Франции в РФ.

Органный комплекс

Уникальный органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов - большого и малого хорового. Технические данные единого комплекса, который впервые зазвучал 10 января 2008 года, впечатляют: 6301 труба у большого органа и 2224 трубы - у малого, диапазон их высоты - от 10,5 м до 11 мм. Общее количество регистров 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и в Европе. Два органа взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды. Золоченый фасад большого органа воссоздан в стиле барокко по сохранившимся фотографиям калининградскими мастерами. Над органом возвышается фигура мифологической птицы Феникс - символа вечного возрождения.