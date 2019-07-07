Вслед за Курентзисом Пермский театр оперы и балета решил покинуть дирижер Валентин Урюпин

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра (РАСО) Ростовской филармонии, дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин после решения художественного руководителя Теодора Курентзиса уйти из театра, решил также оставить свою должность в Перми. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила пресс-служба театра.

"Валентин Урюпин покидает Пермскую оперу, это его личное решение, которое мы уважаем. Валентин - один из самых востребованных музыкантов нового поколения, который регулярно сотрудничает как солист и дирижер с лучшими оркестрами в России и мире. Мы были рады с ним работать и желаем дальнейших успехов", - сказали в пресс-службе.

На своей странице в социальной сети Facebook Урюпин поблагодарил коллег за совместную работу, особые слова благодарности дирижер написал Курентзису, который 21 июня сообщил о том, что покидает должность худрука Пермской оперы с сентября 2019 года. Свой уход Курентзис связал с непониманием своей деятельности со стороны властей региона. "Следующий сезон я начну без театра, а театр без меня. Пора всем идти дальше. Огромное спасибо всем и каждому за эти восемь лет, без которых меня сегодняшнего просто не было бы. Спасибо Теодору, который восемь лет назад в меня поверил, не имея на это явных причин. И за все эти годы. Это огромный подарок судьбы", - написал Урюпин.

Валентин Урюпин - дирижер и самый титулованный российский кларнетист, победитель престижных мировых конкурсов. Родился в 1985 году в городе Лозовая (Украина), образование получил в Центральной музыкальной школе и Московской государственной консерватории имени Чайковского. С 2008 по 2011 год был главным приглашенным дирижером Харьковского академического молодежного симфонического оркестра, с 2011-го - постоянный приглашенный дирижер симфонического оркестра Государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, с августа 2011 года работал дирижером Пермского академического театра оперы и балета, где дебютировал как дирижер-ассистент Теодора Курентзиса во время постановки оперы Моцарта "Так поступают все".

Затем работал на операх "Паяцы" Леонкавалло, "Иоланта" и "Щелкунчик" Чайковского, "Кармен" Бизе, "Дуэнья" Прокофьева, балетах Kammermusik №2 Хиндемита, Monumentum pro Gesualdo Стравинского, "Корсар" Адама и других. С 2015 года Урюпин является художественным руководителем и главным дирижером Ростовского академического симфонического оркестра. В марте он получил премию президента РФ за вклад в развитие отечественного музыкального искусства.

О театре

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Под его руководством играл оркестр и хор MusicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.