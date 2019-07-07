Спектакль театра "Грань" из Новокуйбышевска стал лучшим на фестивале в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Спектакль театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска Самарской области стал лучшим на XXIV Международном фестивале "Земля. Театр. Дети" в Евпатории, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе центра театрального искусства "Золотой ключик", который стал организатором фестиваля.

Фестиваль стартовал 1 июля и проходил в рамках Года театра в России. В нем приняли участие 22 театра из регионов РФ, а также из Литвы, Эстонии, Луганской народной республики, которые за семь фестивальных дней представили 25 спектаклей.

"Подведение итогов фестиваля состоялось поздно вечером сегодня в Евпатории. В номинации "Лучший спектакль" победителем стал спектакль "Вол и осел при яслях" театра "Грань", режиссера Дениса Бокурадзе по мотивам притчи французского поэта, писателя и драматурга Жюля Сюпервьеля", - сообщили в пресс-службе.

Дарина Шарпило за роль Собаки и Миша Перевертов за роль Гогиты из центра "Золотой ключик" (Евпатория) получили призы за лучшую женскую и лучшую мужскую роли в спектакле "Собака" по произведениям Нодара Думбадзе. Художник-постановщик спектакля "Дюймовочка" Ольга Преснякова из театра кукол "Бродячая собачка" (Санкт-Петербург) стала победителем в номинации "Лучшая работа художника", а Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского за спектакль "У ковчега в восемь" по произведению немецкого драматурга Ульриха Хуба признан лучшим актерским ансамблем.

Фестиваль "Земля. Театр. Дети" основан режиссерами Олегом и Ниной Пермяковыми в 1991 году и проводится в Евпатории на базе международного центра театрального искусства "Золотой ключик". Является одним из ведущих детских театральных фестивалей на территории СНГ. Завершается фестиваль 7 июля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.