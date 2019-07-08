Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера. Фестиваль откроется в октябре текущего года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С октября по декабрь 2019 года пройдет фестиваль памяти Олега Табакова под названием "Атом солнца". В его рамках проведут мастер-классы и покажут свои спектакли ученики мастера", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в новом театральном сезоне театр Et Cetera под руководством Александра Калягина представит цикл самостоятельных работ молодых театральных режиссеров, а Московский драматический театр организует фестиваль камерных спектаклей "Диалоги", кроме того, продолжатся юбилейные мероприятия в честь 95-летия Московского академического театра сатиры. В числе специальных детских мероприятий - Международный фестиваль театров теней ShadowFest Московского детского театра теней, конкурс пьес, написанных детьми, в театре Et Cetera, а также Фестиваль независимых детских театров в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Уточняется, что в начале нового театрального сезона премьеры подготовили Театр на Таганке (спектакль "Горка"), Театр Романа Виктюка (спектакль "Мария Стюарт"), театр "Практика" (камерная опера "Мороз, Красный нос"); "Электротеатр Станиславский" (спектакль "Пиноккио" и другие. Как сообщалось, всего в рамках года театра в столице планируется 12 фестивалей, а также 54 образовательные и развивающие программы, запланирован выпуск 360 премьер и творческих проектов.

В сообщении отмечается, что в первые три месяца текущего года в столичных театрах прошло более 8,8 тыс. мероприятий, которые посетили 3 млн зрителей, состоялись 66 премьер. Одними из самых посещаемых мероприятий стали Московский Рождественский музыкальный фестиваль, III Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева, церемония вручения премии "Золотая маска", X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, XIX Международный джазовый фестиваль "Триумф джаза".