Карловарский кинофестиваль представил 48 мировых, международных и европейских премьер

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Восточная Словакия), 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. На международном кинофестивале, который завершился в городе Карловы Вары на западе Чехии, состоялось 34 мировых, восемь международных и шесть европейских премьер художественных и документальных фильмов. Об этом ТАСС сообщили по телефону в дирекции смотра.

"Мировая премьера - это самый первый официальный показ фильма, международная - премьерный показ вне страны производства, а европейская - первый показ в странах Евросоюза, - пояснили в дирекции. - В Карловых Варах прошла, в частности, европейская премьера художественного фильма "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова. Картина получила Большую премию (главный приз - прим. ТАСС) в конкурсной секции "К Востоку от Запада".

Картина Бориса Акопова, которая менее месяца назад была отмечена одной из самых престижных кинонаград России - гран-при "Кинотавра", рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу "Бык". Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Сергей Двойников, Александр Самсонов и Стася Милославская.

Кроме фильма "Бык", в конкурсную программу секции "К Востоку от Запада", были включены еще 11 кинолент. Большая премия предусматривает выплату создателям денежного вознаграждения в сумме $15 тыс. Она делится пополам между режиссером и продюсером ленты-победителя.

Главный приз

Лучшим фестивальным фильмом жюри назвало семейную драму "Отец" болгаро-греческого производства режиссеров Кристины Грозевой и Петара Валханова. Картина получила главный приз киносмотра - "Золотой Хрустальный глобус". За эту награду боролись 12 полнометражных картин, задействованных в главной конкурсной секции смотра. В этом году российские ленты в нее не попали.

Голливудские актрисы Патриция Кларксон и Джулианна Мур получили почетные призы фестиваля - "Хрустальные глобусы". Они были удостоены их за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа.

185 фильмов

"На фестивале, который продолжался с 28 июня по 6 июля, было представлено 185 фильмов, из которых 156 были полнометражными игровыми картинами, а 29 - документальными лентами", - рассказали в дирекции.

Там также сообщили, что в 2019 году дирекцией была выдана 12 521 аккредитация деятелям кинематографа, представителям смежных с киноиндустрией профессий и журналистам. Карловы Вары посетили 395 режиссера. Город вновь примет фестиваль с 3 по 11 июля 2020 года.

История фестиваля

В Карловых Варах кинофестиваль в этом году прошел уже в 54 раз. Этот смотр является одним из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля - оба ведут свою историю с 1946 года.

В 1960 году смотр был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.