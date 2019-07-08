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Disney показала официальный тизер фильма "Мулан"

Премьера картины в США состоится в марте 2020 года
' Walt Disney Studios'

Компания Disney показала первый трейлер картины "Мулан" - киноверсии одноименного мультфильма 1998 года. Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте кинокомпании. 

"Когда император Китая издает указ о том, что один человек из каждой семьи должен служить в Императорской армии для защиты страны от северных захватчиков, Хуа Мулань, старшая дочь почетного воина, занимает место ее больного отца", - сообщается в описании к видео. 

Премьера фильма в США запланирована на март 2020 года. Роль Мулан исполнит китайская актриса Лю Ифэй. Как указано на официальной странице картины в Instagram, всемирный кастинг по поиску исполнительницы главной роли занял год.

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