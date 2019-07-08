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Избранные работы фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна

8 июля личному фотографу Брежнева исполняется 80 лет
Фото {{sliderIndex+1}} из 11
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Описание
Леонид Брежнев отвечает на приветствия парижан с балкона Музея-квартиры В. И. Ленина на улице Мари-Роз, 1971 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Пустыня Сахара, Алжир, 1969 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
На совместных учениях армий стран — участниц Варшавского договора, 1969 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро Рус во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Московская область, 1972 год
© Владимир Мусаэльян и Виктор Кошевой/ТАСС
Брежнев на охоте в Залесье, Украинская ССР, 1973 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Празднование 7 ноября, 1971 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Леонид Брежнев с правнучкой Галей в Крыму, 1980 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
На отдыхе в Крыму, 1978 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный вручает Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу воинский знак отличия "Маршальская звезда", Кремль, 1975 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Борис Ельцин выступает на первой сессии Верховного Совета СССР, 1989 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Октябрьский мятеж, 1993 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС

Главной темой Владимира Мусаэльяна в журналистике стала официальная фотография. Почти 14 лет он был личным фотографом Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. "Я постоянно был с ним, от зари до зари. Моя жизнь была подчинена ритму его жизни, его работе. Все годы я работал без выходных, без отпусков", — вспоминает фотограф.

После смерти Брежнева в 1982 году Мусаэльян фотографировал других первых лиц государства — Андропова, Черненко, Рыжкова, Лукьянова, Лигачева и других. Снимал все съезды народных депутатов СССР, Российской Федерации.

В 1977 году Мусаэльян получил главный приз The Golden Eye ("Золотой глаз") на фотоконкурсе World Press Photo. В 2003 году — "Золотой глаз России" — премию Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России. 13 января 2015 года — премию правительства РФ. И сегодня Владимир Мусаэльян продолжает сотрудничать с Фотохроникой ТАСС.

3 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Мусаэльяна орденом Почета — "за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

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