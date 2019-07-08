Избранные работы фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна

Главной темой Владимира Мусаэльяна в журналистике стала официальная фотография. Почти 14 лет он был личным фотографом Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. "Я постоянно был с ним, от зари до зари. Моя жизнь была подчинена ритму его жизни, его работе. Все годы я работал без выходных, без отпусков", — вспоминает фотограф.

После смерти Брежнева в 1982 году Мусаэльян фотографировал других первых лиц государства — Андропова, Черненко, Рыжкова, Лукьянова, Лигачева и других. Снимал все съезды народных депутатов СССР, Российской Федерации.

В 1977 году Мусаэльян получил главный приз The Golden Eye ("Золотой глаз") на фотоконкурсе World Press Photo. В 2003 году — "Золотой глаз России" — премию Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России. 13 января 2015 года — премию правительства РФ. И сегодня Владимир Мусаэльян продолжает сотрудничать с Фотохроникой ТАСС.

3 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Мусаэльяна орденом Почета — "за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".