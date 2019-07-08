Адвокат американского рэпера A$AP Rocky обжаловал его арест в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. /ТАСС/. Защита американского рэпера A$AP Rocky, задержанного 3 июня после драки в центре шведской столицы, обжаловала в Верховном суде решение окружного суда Стокгольма о взятии артиста под стражу. Об этом в понедельник сообщает агентство ТТ.

В пятницу адвокат исполнителя Хенрик Ульссон Лилья уже обжаловал ордер на арест в Апелляционном суде столичного округа, но получил отказ. "Мы попросили отправить дело в Верховный суд, потому что Апелляционный суд не стал рассматривать его. Там решили следовать основному правилу об опасности побега, которое, я не думаю, может быть применено к данному случаю. Этот человек хорошо известен, он ничего не выиграет, избежав судебного разбирательство в Швеции", - пояснил защитник.

"Я думаю, что сегодня довольно легко выписывают ордеры на арест. Вы говорите об опасности побега, но этот человек хорошо известен. Кроме того, мой клиент теряет миллионы долларов из-за отмены концертов", - добавил он.

Окружной суд Стокгольма 5 июля принял решение взять под стражу американского рэпера Эйсапа Рокки. Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой не позднее 19 июля. Сам исполнитель утверждает, что невиновен и что на него самого было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Инцидент в Швеции

Мировая звезда A$AP Rocky был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на столичном стадионе, драка произошла 30 июня. Инцидент частично снят на видео, которое было размещено в том числе на американском сайте TMZ. В своем аккаунте в Instagram A$AP Rocky опубликовал видео, которое, по его мнению, показывает ход событий и доказывает его невиновность. У исполнителя запланировано несколько концертов в Европе, были отменены выступления в Норвегии, Ирландии, Великобритании.

A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сегодня он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд, а его последний альбом вышел в прошлом году.