Произведения из ведущих музеев Испании и частных коллекций покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", где покажут 57 живописных работ, скульптуру и графику из 14 ведущих музеев Испании и частных коллекций, пройдет 10 октября 2019 года - 26 января 2020 года в Музее русского импрессионизма в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"Первая в России масштабная испанская экспозиция рубежа XIX-XX веков познакомит публику с творчеством 18 испанских художников, которые работали бок о бок с французскими импрессионистами, участвовали в первых выставках нового для 1880-х годов направления в европейском искусстве. На выставке будут представлены картины Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерра, Игнасио Майоля, Сантьяго Русиньйоля, Рикардо Канальса, Игнасио Cулоаги, Хоакима Мира, Пере Исерна", - рассказали в пресс-службе.

В проекте участвуют 14 художественных музеев Испании, в том числе: Национальный музей искусства Каталонии, музей Монтсеррат, Дом-музей Хоакина Сорольи, Музей изобразительных искусств Бильбао и др. Экспозицию дополнят две картины из Пушкинского музея. Куратором выставки стал каталонский историк искусства, писатель Франческо Фонтбона. Выставка пройдет при поддержке посольства Испании.

Музей русского импрессионизма был открыт для посетителей в мае 2016 года. Он расположился в здании бывшей кондитерской фабрики "Большевик" на Ленинградском проспекте. Основную экспозицию составляют картины из коллекции основателя музея Бориса Минца: работы выдающихся российских художников Константина Коровина и Валентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и Александра Герасимова.