Начались съемки новой версии "Форт Боярд" с Сергеем Шнуровым в роли ведущего

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Съемки новой версии телеигры "Форт Боярд" от телеканала СТС начались во Франции. Ведущим программы стал Сергей Шнуров, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала в понедельник.

"Шоумен и музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии культовой телеигры "Форт Боярд" от телеканала СТС, съемки которой начались во Франции. Известные актеры, музыканты, комики, ведущие и топовые блогеры окунутся в таинственный мир форта и преодолеют свои страхи, чтобы добраться до заветных сокровищ", - рассказали в пресс-службе.

В обновленном шоу встретятся 10 тематических команд по пять участников в каждой. Среди них Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие звезды. Премьера шоу запланирована на осень 2019 года.

"Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра - вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями", - заявил Шнуров, чьи слова привели в пресс-службе.

Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года, в данный момент идет работа над юбилейным сезоном. Всего игра транслируется более чем в 30 странах: так, было снято 1458 зарубежных выпусков. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

В пресс-службе напомнили, что в свое время ведущими программы были: Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Участниками телешоу становились: Павел Деревянко, Елена Яковлева, Эвелина Бледанс, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Дюжев, Илья Ковальчук, Екатерина Климова, Рома Зверь, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Николай Цискаридзе и многие другие. Сергей Шнуров - лидер и автор большинства песен рок-группы "Ленинград". С телеканалом СТС уже сотрудничал в качестве ведущего программы "История российского шоу-бизнеса". Также вел на Первом канале передачи "Про любовь" и "Главный котик страны".