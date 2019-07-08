Алла Пугачева подарила песню Сергею Шнурову

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алла Пугачева подарила песню лидеру рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Об этом она сообщила во время прямого эфира в аккаунте певицы Лаймы Вайкуле в Instagram.

Вайкуле вспомнила о "смешной песне" Пугачевой "про мужиков", которую никто не слышал.

"Я ее подарила Шнурову, - ответила Пугачева. - Ждите. У них это получится гениально". Пугачева призналась, что сама "не осмелилась" ее исполнять на публике.

Пугачева - лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса. Исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики