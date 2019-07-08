Умер джазмен Герман Лукьянов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мультиинструменталист, композитор, основатель ансамбля "Каданс" Герман Лукьянов умер 5 июля на 83-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник пианист Яков Окунь, работавший с ним.

"Сообщаю печальную, скорбную для всех нас новость: 5 июля 2019 года ушел из жизни Герман Константинович Лукьянов", - написал пианист на странице в Facebook.

Прощание с Лукьяновым состоится 10 июля в 11 утра в ритуальном зале при морге "Медси" на Пятницком шоссе, уточнил он.

Герман Лукьянов родился 23 августа 1936 года в Ленинграде в семье военного моряка и пианистки. С ранних лет увлекался джазом, в 17 лет поступил в музыкальную школу по классу трубы. Учился в Ленинградской и Московской консерваториях на композиторском отделении.

В 1960-1980-х годах стал ярким представителем советского джазового движения. Играя на флюгельгорне, выступал в формате трио с пианистом Михаилом Терентьевым и контрабасистом Альфредом Григоровичем, а также с пианистом Леонидом Чижиком и барабанщиком Владимиром Васильковым, был солистом эстрадного оркестра Всесоюзного радио под управлением Вадима Людвиковского.

Наибольшую известность Лукьянову принес созданный им в 1978 году ансамбль "Каданс", много гастролировавший как по Советскому Союзу, так и в Европе. В 1990-е годы состав коллектива пришлось сократить, Лукьянов продолжал выступать, в том числе с коллективом Игоря Бутмана.