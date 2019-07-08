Новым министром культуры Латвии стал оперный певец Наурис Пунтулис

РИГА, 8 июля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии большинством голосов на внеочередном заседании в понедельник утвердил кандидатуру оперного певца и бывшего депутата Рижской думы Науриса Пунтулиса на должность министра культуры республики. На этом посту он сменил Даце Мелбарде, которая по итогам выборов была избрана в Европарламент (ЕП).

"Как мы все знаем, наш министр культуры была избрана и сейчас представляет нашу страну в ЕП, поэтому сегодня я предлагаю поддержать кандидатуру Науриса Пунтулиса на должность нового министра культуры", - сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, обращаясь к депутатам.

По его словам, среди важных задач, которые стоят перед новым министром, - вопрос строительства в Риге современного Национального акустического концертного зала, а также укрепление средств массовой информации и информационного пространства Латвии. "Это не самый простой процесс. И я смотрю на Пунтулиса и вижу, что для него эти процессы хорошо известны, а укрепление нашего информационного пространства важно для нас, чтобы укрепить нас как гражданское общество", - отметил глава правительства.

Мелбарде, представляющая национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", возглавляла Минкультуры с конца октября 2013 года, но после состоявшихся здесь 25 мая выборов была избрана в ЕП. Вместо нее на этот пост нацблок выдвинул Пунтулиса, который до этого занимал должность главы фракции этой политической силы в Рижской думе, а также является солистом Латвийского национального театра оперы и балета.

Приоритеты работы

На прошлой неделе Пунтулис заявил, что в новой должности он намерен развивать в стране "современный национализм", а его главной целью является сохранение латышской национальной идентичности в мире глобализма и гибридных войн. В качестве примера "современного национализма" политик привел Вселатвийский праздник песни и танца, который состоялся прошлым летом. Этот недельный фестиваль со 145-летней историей собрал десятки тысяч участников и около полумиллиона зрителей.

"Было заметно наличие высокого уровня национального самоосознания, и праздник был современный и модерновый. Но следует признать, что трудно реализовать такое в охваченном современным глобализмом мире, где национализм зачастую трактуют негативно - как что-то устаревшее, стоящее рядом с популизмом и даже нацизмом", - отметил он.

По его словам, латыши основали свое государство как культурная нация. "Наша цель указана в первом предложении преамбулы конституции - чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры на протяжении веков. И моя задача - работать над этим. На самом деле это и есть причина, по которой я занялся политикой. Я всегда считал, что каждый из нас должен заботиться о том, чтобы латыши как нация существовали на протяжении веков. И я тоже должен заботиться независимо оттого, пою ли на сцене, работаю ли депутатом или министром", - подчеркнул Пунтулис.

Политик также выступил против оказания финансовой поддержки со стороны государства СМИ на русском языке в Латвии. "Если человек готов интересоваться политическими процессами в стране, то пусть делает это, используя государственный язык", - считает он. При этом Пунтулис заметил, что СМИ и их содержание в условиях гибридной войны являются важным вопросом государственной безопасности Латвии.