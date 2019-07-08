Кончаловский осенью завершит съемки фильма "Дорогие товарищи"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Съемки фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" про расстрел мирной рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году завершатся осенью. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы Продюсерского центра Андрея Кончаловского.

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"Съемки новой картины Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" будут проходить в Москве, Новочеркасске и Ростовской области и закончатся в конце сентября 2019 года", - отметили в продюсерском центре.

Главную роль в фильме исполнит актриса Юлия Высоцкая, режиссер также привлечет к съемкам непрофессиональных актеров. "В настоящее время завершены съемки самой масштабной части проекта - массовых сцен, для которых на стадионе "Лужники" были построены декорации в натуральную величину", - сказали в пресс-службе.

"Создание фильмов о шестидесятых годах ХХ века становится все больше восстановлением исторической достоверности, что само по себе достаточно сложно, - привели в пресс-службе слова Кончаловского. - В последнее время мы видим немало фильмов, в которых 60-70-80-е года ХХ века выглядят фальшиво, надуманно, ничуть не соответствуя советским фильмам, снятым в то время - "Летят журавли" или "Баллада о солдате".

Своей задачей режиссер считает "достаточно скрупулезно, детально восстановить эпоху СССР шестидесятых годов". Планируется, что монтаж фильма будет закончен к осени 2020 года.

Как ранее сообщил Кончаловский в интервью ТАСС, картина "будет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации", героиня фильма - "строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей".