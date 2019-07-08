Алексей Учитель планирует выпустить фильм про Цоя осенью 2020 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель сообщил в понедельник ТАСС, что намерен выпустить в прокат свой художественный фильм "Цой" осенью 2020 года.

"Мы приступили к съемкам картины про Виктора Цоя, работаем под Псковом, - рассказал Алексей Учитель. - Также будем снимать в Латвии и в Санкт-Петербурге. Съемки планируем закончить в этом сентябре, думаю, фильм будет готов не раньше конца весны, начала лета, прокат - осенью 2020 года".

Режиссер отметил, что события, о которых расскажут в фильме, происходили в июле-августе 1990 года. Главный герой будущей ленты - водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. "Его сыграет Евгений Цыганов, также в фильме снимаются Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак…", - перечислил Алексей Учитель.

Режиссер - создатель двух документальных фильмов, в которых фигурирует Виктор Цой - "Рок" и "Последний герой". "В новой картине будут документальные вставки с настоящим Виктором Цоем", - пояснил Учитель.