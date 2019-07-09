В московском детском театре Н. И. Сац пройдет масштабная реконструкция

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Московский детский музыкальный театр имени Н. И. Сац откроется полностью реконструированным и обновленным в 2021 году. Подготовительные работы в здании уже начались. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель учреждения Георгий Исаакян, уточнив, что проект реконструкции утвержден недавним постановлением правительства РФ.

Георгий Исаакян: ребенок, который соприкасается с театром, это уже другого уровня человек

"В планах полная замена на Большой сцене всего устаревшего сценического и светового оборудования на технику последнего поколения, ремонт и реконструкция Большого зала и фойе театра, - рассказал худрук. - Реконструкционные работы будут проведены в течение двух лет".

Исаакян обратил внимание на уникальность театрального учреждения, которое он возглавляет: "Есть детские музыкальные театры, есть театры малого формата с маленькими труппами и оркестрами, но вот чтобы это был полноценный оперный и балетный театр с оркестром в 100 музыкантов, оперной труппой в 150 человек, включая солистов и хор, балетной труппой в 60 человек - такого в мире нет! Это достояние, которое надо беречь и хранить".

В репертуаре театра Н. И. Сац, который Георгий Исаакян возглавил в июле 2010 года, 58 спектаклей. Учреждение посещают в год порядка 250 тыс. зрителей. За сезон здесь выпускается по 6-8 премьер. В 2017 году театр получил Европейскую оперную премию - European Opera Award.

Здание театра построено в 1979 году по проекту Народных архитекторов РФ Владилена Красильникова и Александра Великанова, которые были удостоены за него в 1982 году Государственных премий СССР.