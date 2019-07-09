В московском детском театре Н. И. Сац пройдет масштабная реконструкция

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Московский детский музыкальный театр имени Н. И. Сац откроется полностью реконструированным и обновленным в 2021 году. Подготовительные работы в здании уже начались. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель учреждения Георгий Исаакян, уточнив, что проект реконструкции утвержден недавним постановлением правительства РФ.
"В планах полная замена на Большой сцене всего устаревшего сценического и светового оборудования на технику последнего поколения, ремонт и реконструкция Большого зала и фойе театра, - рассказал худрук. - Реконструкционные работы будут проведены в течение двух лет".
Исаакян обратил внимание на уникальность театрального учреждения, которое он возглавляет: "Есть детские музыкальные театры, есть театры малого формата с маленькими труппами и оркестрами, но вот чтобы это был полноценный оперный и балетный театр с оркестром в 100 музыкантов, оперной труппой в 150 человек, включая солистов и хор, балетной труппой в 60 человек - такого в мире нет! Это достояние, которое надо беречь и хранить".
В репертуаре театра Н. И. Сац, который Георгий Исаакян возглавил в июле 2010 года, 58 спектаклей. Учреждение посещают в год порядка 250 тыс. зрителей. За сезон здесь выпускается по 6-8 премьер. В 2017 году театр получил Европейскую оперную премию - European Opera Award.
Здание театра построено в 1979 году по проекту Народных архитекторов РФ Владилена Красильникова и Александра Великанова, которые были удостоены за него в 1982 году Государственных премий СССР.