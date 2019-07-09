Новый сезон "Очень странных дел" побил рекорд на Netflix

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) побил рекорд по количеству просмотров на Netflix. Как сообщаетcя во вторник на официальной станице стримингового сервиса в Twitter, с момента премьеры шоу 4 июля его смотрят 40,7 млн пользователей.
"40,7 млн владельцев аккаунтов смотрят шоу с момента его премьеры 4 июля - больше, чем любой другой фильм или сериал за первые четыре дня", - говорится в сообщении Netflix.
.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!— Netflix US (@netflix) July 8, 2019
40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.
В нем также отмечается, что 18,2 млн пользователей уже досмотрели сезон.
Действие сериала происходит в середине 1980-х годов в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана. В первом сезоне, который вышел в 2016 году, юные герои фильма расследуют загадочное исчезновение своего друга Уилла (Ной Шнапп). Позже к ним на помощь приходит девочка по имени Одиннадцать (Милли Бобби Браун), обладающая сверхъестественными способностями. Второй сезон вышел годом позже и посвящен попыткам персонажей вернуться к нормальной жизни после событий первой части.