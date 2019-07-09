Новый сезон "Очень странных дел" побил рекорд на Netflix

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) побил рекорд по количеству просмотров на Netflix. Как сообщаетcя во вторник на официальной станице стримингового сервиса в Twitter, с момента премьеры шоу 4 июля его смотрят 40,7 млн пользователей.

"40,7 млн владельцев аккаунтов смотрят шоу с момента его премьеры 4 июля - больше, чем любой другой фильм или сериал за первые четыре дня", - говорится в сообщении Netflix.