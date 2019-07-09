Подведомственные Минкультуры РФ учреждения не планируют гастролей в Грузию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские учреждения культуры, подведомственные Министерству культуры РФ, не планировали в ближайшее время каких-либо гастролей в Грузию. Об этом сообщила ТАСС во вторник статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова.

"Запросов от подведомственных учреждений, которые хотели бы гастролировать [в Грузии], нет", - сказала она.

Манилова уточнила, что подведомственные учреждения и сейчас не ведут гастрольной деятельности в этой стране. "Такой проблемы нет, ничего отменять не требуется", - заметила она.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что российские артисты при организации гастролей в Грузию должны учитывать ситуацию в стране и делать правильные выводы.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.