Минкультуры: проект культурного кластере в Севастополе будут согласовывать с горожанами

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Команда, которая работает над созданием музейно-культурного комплекса в Севастополе по национальному проекту "Культура", продолжит согласовывать свои действия с жителями города на предстоящих этапах проектирования и строительства, сообщил журналистам заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко в ходе рабочего визита в Севастополь.

В июне в эфире телеканала "Россия 24" было показано записанное для "Прямой линии с Владимиром Путиным" видеообращение от жителей Севастополя, которые просили не застраивать территорию мыса Хрустальный, расположенного неподалеку от исторического центра города, и сохранить имеющиеся исторические объекты. По данным правительства города, в настоящее время для комплекса утвержден проект планировки территории. Проектировщики заверяли, что все пожелания жителей города и экспертов на текущем этапе работ учтены.

"Все вопросы, которые связаны со строительством [культурного кластера], активно обсуждаются с жителями [Севастополя]. Я бы хотел заверить, что все дальнейшие шаги будут согласованы с их пожеланиями. Я бы хотел попросить, чтобы никто не беспокоился, что что-то будет сделано без согласования с жителями - все будет сделано по наказам жителей Севастополя", - заверил замминистра.

Говоря об одном из вопросов, которые волнуют севастопольцев, он рассказал, что на мысе Хрустальный, где появятся здания кластера, также будет разбит большой парк. Вход в него будет свободным, более того - парк будет рассчитан и на людей с ограниченными возможностями.

"Общественное пространство будет открыто для всех. Это единый комплекс, единое парковое пространство, которое будет любимым местом для прогулок", - добавил Овсиенко.

О проекте

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех в стране музейно-культурных комплексов, работы будет вести компания "Стройгазмонтаж" - генподрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.