Спин-офф "Большого Лебовски" выйдет в прокат в 2020 году

Фильм The Jesus Rolls ("Броски Хесуса") о персонаже "Большого Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года. Об этом сообщает Variety.

Точной даты выхода картины пока нет. Фильм снял исполнитель роли Хесуса Джон Туртурро по своему сценарию. В картине также сыграли Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзен Сарандон и Пит Дэвидсон.

Сам Туртурро заявил, что снял фильм "о глупости мужчин, которые пытаются, терпят неудачу и снова пытаются понять тайну женщин".

Фильм братьев Джоэла и Итана Коэнов "Большой Лебовски" вышел на экраны в 1998 году. Он рассказывает о мужчине по прозвищу Чувак (Джефф Бриджес), жизнь которого составляют игра в боулинг и выпивка, пока однажды его не путают с однофамильцем-миллионером. Хесус - один из эпизодических персонажей картины, игрок в боулинг, который постоянно ругается, используя грубые сексуальные метафоры, и все время говорит о себе в третьем лице.